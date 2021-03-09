Рибери летом может покинуть "Фиорентину"
Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери может сменить команды после завершения сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 37-летний француз может покинуть итальянский клуб и вернуться в немецкую Бундеслигу. Возможно, такое решение хавбека связано с недавним конфликтом с главным тренером "фиалок" Чезаре Пранделли, о котором писали итальянские СМИ.
Также одним из претендентов на футболиста остается "Монца", владельцем которой является Сильвио Берлускони.
Рибери выступает за "Фиорентину" с 2019 года. Соглашение игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.
В текущем сезоне полузащитник провел за команду 20 матчей. В его активе 1 гол и 5 результативных передач.
Читать также: В Италии считают, что между Рибери и Пранделли произошел конфликт | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Неймар пропустит игру с "Барселоной"
-
Официально: Йоахим Лёв летом покинет сборную Германии
-
Манчестер стал "красным", в Испании новая сага борьбы за чемпионство, а Левандовски идет на рекорд Бундеслиги: главные итоги выходных
-
"Манчестер Сити" сделал выбор между Мбаппе и Холандом
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
Лента новостей
-
Романцев выписан из больницы и прокомментировал свое состояние
-
Рибери летом может покинуть "Фиорентину"
-
Жена Мамаева выложила эффектное фото после вероятной измены мужа
-
Боярский начал сомневаться в том, что "Зенит" станет чемпионом
-
"Спартак" отреагировали на слухи об интересе к Спаллетти
-
Гендиректор "Рубина" оценил вероятность ухода Слуцкого из клуба
-
1
Де Лигт высказался о влиянии Буффона и Роналду на его прогресс
-
Экс-футболист "Монако" и "Лиона" может продолжить карьеру в украинском клубе
-
В Англии 17-летний футболист умер от удара током
-
Лёв прокомментировал свой грядущий уход из сборной Германии
-
1
Официально: Неймар пропустит игру с "Барселоной"
-
"Это было безумие": Эдегор вспомнил о своём переходе в "Реал" в 16-летнем возрасте
-
Официально: Йоахим Лёв летом покинет сборную Германии
-
Кержаков выступил против сокращения РПЛ
-
"Барселона" завела первый русскоязычный аккаунт в Viber
-
Рамос и Азар близки к возвращению в строй
-
Манчестер стал "красным", в Испании новая сага борьбы за чемпионство, а Левандовски идет на рекорд Бундеслиги: главные итоги выходных
-
Агент Гайча отреагировал на информацию об интересе "Интера"
-
"Манчестер Сити" сделал выбор между Мбаппе и Холандом
-
Тебас порассуждал о финансовых потерях Ла Лиги из-за возможного ухода Месси из "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18