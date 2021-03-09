Рибери летом может покинуть "Фиорентину"

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери может сменить команды после завершения сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 37-летний француз может покинуть итальянский клуб и вернуться в немецкую Бундеслигу. Возможно, такое решение хавбека связано с недавним конфликтом с главным тренером "фиалок" Чезаре Пранделли, о котором писали итальянские СМИ.

Также одним из претендентов на футболиста остается "Монца", владельцем которой является Сильвио Берлускони.

Рибери выступает за "Фиорентину" с 2019 года. Соглашение игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел за команду 20 матчей. В его активе 1 гол и 5 результативных передач.