Рибери летом может покинуть "Фиорентину"

Теги франк риберифиорентина

Рибери летом может покинуть "Фиорентину"Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери может сменить команды после завершения сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 37-летний француз может покинуть итальянский клуб и вернуться в немецкую Бундеслигу. Возможно, такое решение хавбека связано с недавним конфликтом с главным тренером "фиалок" Чезаре Пранделли, о котором писали итальянские СМИ.

Также одним из претендентов на футболиста остается "Монца", владельцем которой является Сильвио Берлускони.

Рибери выступает за "Фиорентину" с 2019 года. Соглашение игрока с клубом действует до конца июня 2021 года.
В текущем сезоне полузащитник провел за команду 20 матчей. В его активе 1 гол и 5 результативных передач.

Читать также: В Италии считают, что между Рибери и Пранделли произошел конфликт | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Де Лигт высказался о влиянии Буффона и Роналду на его прогресс

Де Лигт высказался о влиянии Буффона и Роналду на его прогресс

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов