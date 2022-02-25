Рибери: "Левандовски заслужил "Золотой мяч"

Теги бавария мюнхенфранк риберироберт левандовскизолотой мяч

Рибери: "Левандовски заслужил "Золотой мяч"

Фото твиттер "Баварии"

Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери выразил мнение, что его экс-партнёр по команде Роберт Левандовски должен был стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2020 и 2021 года.

"Левандовски - лучший форвард мира, он является таковым уже два-три года. Роберт много работает и любит помогать команде. Считаю, что он заслужил "Золотой мяч" как в 2021 году, так и в 2020-м", - приводит слова Рибери Sky Sport Italia.

Напомним, что в 2020 году журнал France Football решил не вручать награду из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м "Золотой мяч" получил Лионель Месси.

Не пропустите: Мюллер рассказал, почему Месси выиграл "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с "Аэрофлотом" из-за Украины

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с "Аэрофлотом" из-за Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов