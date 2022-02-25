Рибери: "Левандовски заслужил "Золотой мяч"
Фото твиттер "Баварии"
Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери выразил мнение, что его экс-партнёр по команде Роберт Левандовски должен был стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2020 и 2021 года.
"Левандовски - лучший форвард мира, он является таковым уже два-три года. Роберт много работает и любит помогать команде. Считаю, что он заслужил "Золотой мяч" как в 2021 году, так и в 2020-м", - приводит слова Рибери Sky Sport Italia.
Напомним, что в 2020 году журнал France Football решил не вручать награду из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м "Золотой мяч" получил Лионель Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20