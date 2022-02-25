Рибери: "Левандовски заслужил "Золотой мяч"

Фото твиттер "Баварии"

Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери выразил мнение, что его экс-партнёр по команде Роберт Левандовски должен был стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2020 и 2021 года.

"Левандовски - лучший форвард мира, он является таковым уже два-три года. Роберт много работает и любит помогать команде. Считаю, что он заслужил "Золотой мяч" как в 2021 году, так и в 2020-м", - приводит слова Рибери Sky Sport Italia.

Напомним, что в 2020 году журнал France Football решил не вручать награду из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м "Золотой мяч" получил Лионель Месси.

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