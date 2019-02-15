Рибери мощно высказался о своем будущем в "Баварии"
Игрок "Баварии" Франк Рибери сказал, что в будущем сможет занять одну из управленческих должностей. Об этом сообщает L’Equipe.
"Я сразу понял, что "Бавария" - мой клуб. У меня есть все, чтобы выигрывать титулы. В Мюнхене я провел большую часть своей жизни. А это очень много. Такое долголетие встречается очень редко.
"Бавария" - моя семья. Я написал свою историю в "Баварии". Если клубу удастся взять чемпионство в этом сезоне, я стану единственным игроком в истории клуба с девятью чемпионствами.
Если я уйду из "Баварии", то обязательно вернусь, но уже в другой роли, это даже прописано в моем контракте", - заявил Рибери.
Рибери играет в составе "Баварию" с лета 2007 года. Он играл в клубе 411 матчей, в которых отметился 122 голами и отдал 180 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|45
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|21
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12