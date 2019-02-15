Рибери мощно высказался о своем будущем в "Баварии"

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Рибери мощно высказался о своем будущем в "Баварии"

Игрок "Баварии" Франк Рибери сказал, что в будущем сможет занять одну из управленческих должностей. Об этом сообщает L’Equipe.

"Я сразу понял, что "Бавария" - мой клуб. У меня есть все, чтобы выигрывать титулы. В Мюнхене я провел большую часть своей жизни. А это очень много. Такое долголетие встречается очень редко. 

"Бавария" - моя семья. Я написал свою историю в "Баварии". Если клубу удастся взять чемпионство в этом сезоне, я стану единственным игроком в истории клуба с девятью чемпионствами. 

Если я уйду из "Баварии", то обязательно вернусь, но уже в другой роли, это даже прописано в моем контракте", - заявил Рибери. 

Рибери играет в составе "Баварию" с лета 2007 года. Он играл в клубе 411 матчей, в которых отметился 122 голами и отдал 180 результативных передач.

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