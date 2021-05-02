Рибери может перейти в другой итальянский клуб

Фото: ФК "Фиорентина"

Хавбек "Фиорентины" Франк Рибери может сменить клуб этим летом.

По сведениям Goal.com, на 38-летнего игрока претендует "Лацио", который готов подписать его в качестве свободного агента.

Напомним, что контракт Рибери с "фиалками" истекает по окончании текущего сезона.

Рибери выступает за "Фиорентину" с 2019 года. В этом сезоне на его счету два гола и шесть ассистов в 25 играх.

Читайте также: "Фиорентина" готова продлить контракт с 38-летним Рибери. | http://soccernews.ru