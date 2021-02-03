Рибери может перейти в клуб Берлускони

Хавбек "Фиорентины" Франк Рибери может перебраться в "Монцу", владельцем которой является Сильвио Берлускони.

По сведениям Calciomercato, клуб из Серии В считается одним из главных претендентов на 37-летнего игрока.

Отметим, что контракт Рибери с "фиалками" истекает ближайшим летом. В этом сезоне на счету Рибери один гол и четыре ассиста в 18 играх.

После 20 туров "Монца" идет в Серии В на втором месте, которое гарантирует прямой выход в Серию А.

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