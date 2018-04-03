Рибери может покинуть "Баварию"

Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери может покинуть свой клуб уже ближайшим летом, информирует Bild.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона сделать заманчивые предложения 34-летнему хавбеку немецкого гранда могут сразу несколько китайских и арабских клубов.

В нынешнем сезоне Рибери забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за "Баварию".

Напомним, "Севилья" и "Бавария" назвали составы на сегодняшний матч. | soccernews.ru