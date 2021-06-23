Рибери может покинуть "Фиорентину"
Фото: инстаграм Рибери/Автор неизвестен
Как сообщает Corriere dello Sport, французский футболист "Фиорентины" Франк Рибери все еще не получил предложения от клуба по продлению контракт.
По информации источника, игрок не доволен таким отношением и готов покинуть стан "фиалок".
Отмечается, что действующий контракт Рибери с клубом рассчитан до конца июня 2021 года, то есть до завершения срока соглашения осталось 7 дней..
Напомним, что француз играет в "Фиорентине" с лета 2019 года. За это время он провел за итальянский клуб 51 игру и забил 5 голов.
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