Рибери может покинуть "Фиорентину"

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Рибери может покинуть "Фиорентину"Фото: инстаграм Рибери/Автор неизвестен

Как сообщает Corriere dello Sport, французский футболист "Фиорентины" Франк Рибери все еще не получил предложения от клуба по продлению контракт. 

По информации источника, игрок не доволен таким отношением и готов покинуть стан "фиалок".

Отмечается, что действующий контракт Рибери с клубом рассчитан до конца июня 2021 года, то есть до завершения срока соглашения осталось 7 дней..

Напомним, что француз играет в "Фиорентине" с лета 2019 года. За это время он провел за итальянский клуб 51 игру и забил 5 голов.

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