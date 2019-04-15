Рибери может продолжить карьеру в Катаре
Вингер "Баварии" Франк Рибери попал в сферу интересов двух катарских клубов, сообщает Kicker.
По информации источника, один из претендентов на 36-летнего футболиста - "Аль-Садд", цвета которого защищает легендарный испанский полузащитник Хави.
Напомним, что контракт француза с мюнхенским грандом истекает в июне, после чего он станет свободным агентом.
Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, в текущем сезоне сыграл 33 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер Бремен
|29
|46
|8
|Байер Леверкузен
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц 05
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|29
|28
|15
|Шальке
|29
|27
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14