Рибери может продолжить карьеру в Катаре

Вингер "Баварии" Франк Рибери попал в сферу интересов двух катарских клубов, сообщает Kicker.

По информации источника, один из претендентов на 36-летнего футболиста - "Аль-Садд", цвета которого защищает легендарный испанский полузащитник Хави.

Напомним, что контракт француза с мюнхенским грандом истекает в июне, после чего он станет свободным агентом.

Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, в текущем сезоне сыграл 33 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

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