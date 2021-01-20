Рибери может вернуться в Бундеслигу

Хавбек Франк Рибери, выступающий в Серии А за "Фиорентину" Франк Рибери намекнул, что может вернуться в Бундеслигу.



"Сейчас я сосредоточен исключительно на "Фиорентине", я нужен команде. Однако, возможно, вернусь в Бундеслигу, когда закончу здесь", — цитирует Рибери Bild

37-летний футболист провел за команду в общей сложности 37 матчей, забив 3 гола и сделав 7 результативных передач. До Италии игрок 12 лет выступал в "Баварии".



"Фиалки" в текущем сезоне Серии А занимают 14 место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 18 матчах. Сам француз в 15 играх сезона смог отметиться 3 голевыми передачами.



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