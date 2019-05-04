Рибери может вернуться в "Галатасарай"

Вингер "Баварии" Франк Рибери имеет несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Get French Football News.

Опытным французом интересуются два катарских клуба - "Аль-Садд" и "Аль-Духайль", а также "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Есть у 36-летнего футболиста и возможность остаться в Европе. По информации Bild, на полузащитника претендует "Галатасарай".

Стоит отметить, что Рибери уже выступал за "львов" в 2005 году.

По окончании сезона контракт игрока с "Баварией" истекает и он станет свободным агентом. Таким образом, новый клуб подпишет его бесплатно.

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