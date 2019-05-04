Рибери может вернуться в "Галатасарай"
Вингер "Баварии" Франк Рибери имеет несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает Get French Football News.
Опытным французом интересуются два катарских клуба - "Аль-Садд" и "Аль-Духайль", а также "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Есть у 36-летнего футболиста и возможность остаться в Европе. По информации Bild, на полузащитника претендует "Галатасарай".
Стоит отметить, что Рибери уже выступал за "львов" в 2005 году.
По окончании сезона контракт игрока с "Баварией" истекает и он станет свободным агентом. Таким образом, новый клуб подпишет его бесплатно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
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|31
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18