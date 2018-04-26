Рибери: "Мы проиграли битву, но не войну"

Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов мадридскому "Реалу".

"Мы проиграли битву, но не войну. У нас еще будут свои моменты в Мадриде", - написал сегодня 35-летний француз в своем твиттере.

Напомним, Куйперс не поставил чистый пенальти в ворота "Реала". | soccernews.ru