Рибери настроен завоевать Кубок Германии

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Рибери настроен завоевать Кубок ГерманииПолузащитник "Баварии" Франк Рибери настроен завоевать Кубок Германии для болельщиков мюнхенского клуба, которые расстроились после вылета мюнхенцев из Лиги Чемпионов.

"Мы приехали на "Бернабеу", чтобы пробиться в финал. Мы отдали всех себя. И всё же наше путешествие окончилось здесь. Спасибо за вашу поддержку по всему миру. Нам ещё предстоит сыграть в важном финале в этом сезоне, и мы постараемся изо всех сил, чтобы завоевать этот титул для вас", - написал он.

"Бавария" в последний раз побеждала в Кубке Германии в сезоне-2015/16. Финал пройдет 19 мая. В нем "Бавария" сыграет с "Айнтрахтом".

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