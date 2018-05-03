Рибери настроен завоевать Кубок Германии
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери настроен завоевать Кубок Германии для болельщиков мюнхенского клуба, которые расстроились после вылета мюнхенцев из Лиги Чемпионов.
"Мы приехали на "Бернабеу", чтобы пробиться в финал. Мы отдали всех себя. И всё же наше путешествие окончилось здесь. Спасибо за вашу поддержку по всему миру. Нам ещё предстоит сыграть в важном финале в этом сезоне, и мы постараемся изо всех сил, чтобы завоевать этот титул для вас", - написал он.
"Бавария" в последний раз побеждала в Кубке Германии в сезоне-2015/16. Финал пройдет 19 мая. В нем "Бавария" сыграет с "Айнтрахтом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|81
|2
|Шальке
|32
|57
|3
|Боруссия Дортмунд
|32
|55
|4
|Хоффенхайм
|32
|52
|5
|Байер Леверкузен
|32
|51
|6
|РБ Лейпциг
|32
|47
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|46
|8
|Штутгарт
|32
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|44
|10
|Герта
|32
|43
|11
|Аугсбург
|32
|41
|12
|Вердер Бремен
|32
|38
|13
|Ганновер 96
|32
|36
|14
|Майнц 05
|32
|33
|15
|Фрайбург
|32
|33
|16
|Вольфсбург
|32
|30
|17
|Гамбург
|32
|28
|18
|Кельн
|32
|22