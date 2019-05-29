Рибери не исключил возвращение в "Марсель"

Французский вингер "Баварии" Франк Рибери может вернуться в "Марсель".

"Марсель" - это особенный для меня клуб. Проведённые там годы навсегда останутся в моём сердце. Возвращение? Конечно, почему нет?. Я свободен. Посмотрим", - цитирует 36-летнего футболиста RMC Sport.

Стоит отметить, что Рибери выступал за "Марсель" с 2005 по 2007 год.

Через месяц игрок станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в другой клуб.

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