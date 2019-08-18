Рибери не перейдет в "Спартак"

"Спартак" не собирается подписывать французского полузащитника Франка Рибери, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб не делал предложения хавбеку, который является свободным агентом. "Спартак" собирается купить полузащитника "Ниццы" Адриана Тамеза и на этом завершить трансферную кампанию.

Ранее сообщалось, что 36-летним Рибери интересуются "Динамо" и "Локомотив". Последним клубом француза была "Бавария", за которую он выступал на протяжении 12 лет.

Не пропустите: Иван Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru