Рибери не перейдет в "Спартак"

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Рибери не перейдет в "Спартак"

"Спартак" не собирается подписывать французского полузащитника Франка Рибери, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб не делал предложения хавбеку, который является свободным агентом. "Спартак" собирается купить полузащитника "Ниццы" Адриана Тамеза и на этом завершить трансферную кампанию.

Ранее сообщалось, что 36-летним Рибери интересуются "Динамо" и "Локомотив". Последним клубом француза была "Бавария", за которую он выступал на протяжении 12 лет.

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