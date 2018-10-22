Рибери не поможет команде в матче Лиги Чемпионов

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери не сыграет в матче группового турнира Лиги Чемпионов с АЕК.

Французский футболист не попал в заявку на игру. Как сообщили в клубе, Рибери пропустит встречу Афинах из-за проблем с позвоночником.

Степень тяжести травмы не уточняется.

"Бавария" сыграет с АЕК 23 октября.

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