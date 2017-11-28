Рибери не сыграет против ПСЖ

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери не сыграет в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Об этом, как информирует RMC Sport, сообщил главный тренер самого титулованного клуба Германии Юпп Хайнкес. В частности, 72-летний специалист заявил: " Франк находится на правильном пути, но для полного восстановления ему необходимы две недели, поэтому мы не намерены им рисковать".