Рибери обвинил "Фиорентину" в неуважении к себе

Фото: инстаграм Франка Рибери / Автор неизвестен

Бывший вингер "Фиорентины" Франк Рибери остался недоволен отношением к себе со стороны флорентийского клуба.

"Я провёл два прекрасных года во Флоренции. Мне хотелось остаться в команде ещё на один сезон. Я отдавал все силы в матчах за "Фиорентину", но со мной никто не обсуждал продление контракта. Я ожидал более уважительного отношения от клуба", - цитирует 38-летнего француза Football Italia.

Рибери выступал за "Фиорентину" с лета 2019 года, за два сезона он забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 51 матче.

Ранее сообщалось, что у звёздного ветерана есть предложения из немецкой Бундеслиги.

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