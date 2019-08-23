Рибери определился с игровым номером в "Фиорентине"

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Рибери определился с игровым номером в "Фиорентине"

Новичок "Фиорентины" Франк Рибери выбрал номер, под которым он будет выступать за "фиалок".

Звёздный француз отдал предпочтение цифре "7". Ранее он с "семёркой" на спине выступал за "Баварию".

Напомним, что Рибери присоединился к "Фиорентине" на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт.

По некоторым данным, зарплата 36-летнего футболиста в итальянском клубе составит 4 миллиона евро за сезон.

Не пропустите: Рибери: "Я пришел в "Фиорентину" не для соперничества с Роналду". | http://soccernews.ru
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