Рибери определился с игровым номером в "Фиорентине"

Новичок "Фиорентины" Франк Рибери выбрал номер, под которым он будет выступать за "фиалок".

Звёздный француз отдал предпочтение цифре "7". Ранее он с "семёркой" на спине выступал за "Баварию".

Напомним, что Рибери присоединился к "Фиорентине" на правах свободного агента и заключил двухлетний контракт.

По некоторым данным, зарплата 36-летнего футболиста в итальянском клубе составит 4 миллиона евро за сезон.

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