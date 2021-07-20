Рибери определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Фото: инстаграм Франка Рибери/Автор неизвестен

Давиде Липпи, агент французского полузащитника Франка Рибери, сообщил, что его клиент хочет продолжить выступать в Италии. В настоящее время футболист является свободным агентом, так как у него истек контракт с "Фиорентиной".

"У Франка был прекрасный опыт с "Фиорентиной", но они сделали другой выбор. Рибери интересен многим клубам, но он хочет остаться в Италии. Он влюбился в эту страну", - приводит слова Липпи RAI Sport.

По некоторым данным, интерес к 38-летнему хавбеку проявляют "Рома" и "Парма".

В прошлом сезоне Рибери провел 30 матчей, забил два гола и отдал семь результативных передач.

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