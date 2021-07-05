Рибери определился со своим будущим

Фото инстаграм Франка Рибери

Известный французский футболист Франк Рибери не планирует вешать бутсы на гвоздь, пишет Bild.

По сведениям издания, именитый вингер намерен играть до 40 лет. Сейчас ему 38.

Напомним, что на прошлой неделе Рибери покинул "Фиорентину" в связи с истечением срока контракта.

За два сезона в составе "фиалок" атакующий полузащитник забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 51 матче.

Не пропустите: Кроос назвал клуб, в котором он завершит карьеру. | http://soccernews.ru