Рибери: "Осталось чувство несправедливости после проигрыша "Золотого мяча"-2013"

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Рибери: "Осталось чувство несправедливости после проигрыша "Золотого мяча"-2013"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери высказался о выигрыше форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду "Золотого мяча" 2013-го года.

"Я выиграл все, я был лучшим в Бундеслиге и в Европе, у меня осталось чувство несправедливости, и для меня это похоже на полет. Как вы думаете, в Португалии не хотели, чтобы победил Роналду, или в Аргентине - чтобы это был Месси? Некоторые же люди во Франции не хотели, чтобы это был я", - цитирует 34-летнего хавбека football.fr.

Напомним, "Бавария" узнала соперника по 1/4 финала кубка Германии. | soccernews.ru

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