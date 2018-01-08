Рибери: "Осталось чувство несправедливости после проигрыша "Золотого мяча"-2013"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери высказался о выигрыше форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду "Золотого мяча" 2013-го года.

" Я выиграл все, я был лучшим в Бундеслиге и в Европе, у меня осталось чувство несправедливости, и для меня это похоже на полет. Как вы думаете, в Португалии не хотели, чтобы победил Роналду, или в Аргентине - чтобы это был Месси? Некоторые же люди во Франции не хотели, чтобы это был я ", - цитирует 34-летнего хавбека football.fr.

Напомним, "Бавария" узнала соперника по 1/4 финала кубка Германии. | soccernews.ru