Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии
Стало известно, каким клубом отказал экс-игрок "Баварии" Франк Рибери, передает Sky Sports.
По данным издания, 36-летнего футболиста хотели купить клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии. Однако все предложения полузащитник отклонил. На данным момент в игроке заинтересована "Фиорентина".
Ранее сообщалось, что Рибери интересуется "Локомотив".
Футболист этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. Сейчас он является свободным агентом.
А еще:Гендиректор "Локомотива" отреагировал на слухи об интересе клуба к Рибери| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19