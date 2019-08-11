Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии

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Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии

Стало известно, каким клубом отказал экс-игрок "Баварии" Франк Рибери, передает Sky Sports.

По данным издания, 36-летнего футболиста хотели купить клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии. Однако все предложения полузащитник отклонил. На данным момент в игроке заинтересована "Фиорентина".

Ранее сообщалось, что Рибери интересуется "Локомотив".

Футболист этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. Сейчас он является свободным агентом.

А еще:Гендиректор "Локомотива" отреагировал на слухи об интересе клуба к Рибери| http://soccernews.ru
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