Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии

Стало известно, каким клубом отказал экс-игрок "Баварии" Франк Рибери, передает Sky Sports.



По данным издания, 36-летнего футболиста хотели купить клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии. Однако все предложения полузащитник отклонил. На данным момент в игроке заинтересована "Фиорентина".



Ранее сообщалось, что Рибери интересуется "Локомотив".



Футболист этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. Сейчас он является свободным агентом.

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