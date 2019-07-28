Рибери отказался перейти в "Монако"

"Монако" не договорился с французским полузащитником Франком Рибери, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, монегаски сделали предложение футболисту, но получили отказ. Дело в том, что в чемпионате Франции хавбек готов играть только за "Марсель". В данный момент француз является свободным агентом и может достаться новому клубу бесплатно.

В минувшем сезоне 36-летний Рибери провел за "Баварию" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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