Рибери отреагировал на штраф от "Баварии"

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Рибери отреагировал на штраф от "Баварии"

Французский вингер "Баварии" Франк Рибери отреагировал на штраф от мюнхенского клуба.

Напомним, что футболиста наказали за резкие высказывания в адрес критиков в одной из соцсетей.

"Не волнуйтесь, я в порядке, и у меня много работы, чтобы создать отличную атмосферу в команде здесь, в Дохе, так и должно быть!" - написал Рибери в твиттере, прикрепив несколько фотографий.

В текущем сезоне Рибери сыграл за "Баварию" 22 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Следующим летом он покинет команду в качестве свободного агента.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Все по делу, а то этот старик много себе позволяет.

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