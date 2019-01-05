Рибери ответил критиковавшим его за заказ стейка за 1200 евро

2 Теги франк риберибавария мюнхен

Рибери ответил критиковавшим его за заказ стейка за 1200 евро

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери рассказал, что думает о критике в его адрес. 

Игрок заказал "Золотой стейк" стоимостью 1200 евро.

Футболист выложил в инстаграме видео с Salt Bae, где в комментариях его раскритиковали.

Сегодня Рибери в твиттере написал пост тем, кто его критиковал.

"2019 года начинается с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива.

#### ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен. Всего я добился в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня", - написал игрок в твиттере.

 А еще:  "Тоттенхэм" уничтожил "Транмир Роверс" и прошел в следующий раунд Кубка Англии | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Немного грубо, но абсолютно по делу. На свои деньги он может хоть стейком за лям себя побаловать)

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Рибери немного прифигел как по мне.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 42
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 36
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 33
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 31
5 Вольфсбург Вольфсбург 17 28
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 27
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 25
8 Герта Герта 17 24
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 24
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 22
11 Фрайбург Фрайбург 17 21
12 Майнц 05 Майнц 05 17 21
13 Шальке Шальке 17 18
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 18
15 Аугсбург Аугсбург 17 15
16 Штутгарт Штутгарт 17 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 17 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов