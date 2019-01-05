Рибери ответил критиковавшим его за заказ стейка за 1200 евро

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери рассказал, что думает о критике в его адрес.

Игрок заказал "Золотой стейк" стоимостью 1200 евро.

Футболист выложил в инстаграме видео с Salt Bae, где в комментариях его раскритиковали.

Сегодня Рибери в твиттере написал пост тем, кто его критиковал.

"2019 года начинается с завистливых хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива.

#### ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен. Всего я добился в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня", - написал игрок в твиттере.

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