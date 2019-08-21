Рибери перешёл в "Фиорентину"

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Рибери перешёл в "Фиорентину"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о переходе бывшего вингера "Баварии" Франка Рибери.

В четверг вечером клуб проведёт презентацию звёздного новичка. Условия подписанного контракта не разглашаются.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" предложила 36-летнему французу двухлетнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

В гонке за Рибери "фиалки" опередили московский "Локомотив".

Не пропустите: Тренер "Фиорентины": "Я готов угостить руководство обедом, если они подпишут Рибери". | http://soccernews.ru
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