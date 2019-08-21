Рибери поделился впечатлениями от перехода в "Фиорентину"
Новичок "Фиорентины" Франк Рибери рассказал, что думает о своем переходе в итальянский клуб. Об этом он написал в своем твиттере.
"Фиорентина" - новая глава в моей жизни и жизни моей семьи. Я рад подписать контракт с этим клубом в таком прекрасном городе. Очень жду начала сезона, хочу познакомится с новыми партнерами по команде и болельщиками", - сказал Рибери.
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" предложила 36-летнему французу двухлетнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.
Напомним, этим летом футболист покинул "Баварию" и стал свободным агентом.
Не пропустите: Тренер "Фиорентины": "Я готов угостить руководство обедом, если они подпишут Рибери". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" готов отпустить Икарди в "Наполи"
-
Эшли Коул и Патрис Эвра учатся на тренеров
-
"Барселона" может оштрафовать Дембеле за его отказ проходить медицинское обследование
-
"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру игрока "Зенита" Сутормина
-
Дэниел Старридж стал игроком турецкого клуба "Трабзонспор"
Лента новостей
-
Гризманн не против перехода Неймара в "Барселону"
-
Полузащитник "Олимпиакоса" Масурас прокомментировал разгромную победу над "Краснодаром"
-
Аршавин вспомнил о своем покере в ворота "Ливерпуля"
-
"Янг Бойз" сыграл вничью с "Црвеной Звездой", а загребское "Динамо" обыграло "Русенборг"
-
Рибери поделился впечатлениями от перехода в "Фиорентину"
-
"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов
-
"Интер" готов отпустить Икарди в "Наполи"
-
Фелиш справил нужду у дерева на тренировке "Атлетико"
-
Краневиттер может стать игроком "Болоньи"
-
Сотрудник ПСЖ оскорбил Неймара
-
Эшли Коул и Патрис Эвра учатся на тренеров
-
"Ницца" не хочет отпускать Тамеза в "Спартак"
-
Советник владельца "Фиорентины": "Рибери предлагали много денег в другом месте, но он выбрал нас"
-
1
Месси тренируется в общей группе игроков перед матчем с "Бетисом"
-
Дзаппакоста будет выступать в аренде в "Роме"
-
Легенда "Ромы" Де Росси рассказал, как освоился в Аргентине
-
Новичок "Зенита" Малком отметил, что с большим уважением относится к Месси
-
1
Канделаки прокомментировала дисквалификацию Семака
-
Сафонов и Вандерсон - в старте "Краснодара" на матч с "Олимпиакосом"
-
"Барселона" может оштрафовать Дембеле за его отказ проходить медицинское обследование
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|РБ Лейпциг
|1
|3
|3
|Фрайбург
|1
|3
|4
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|5
|Байер Леверкузен
|1
|3
|6
|Вольфсбург
|1
|3
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|8
|Герта
|1
|1
|9
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|11
|Шальке
|1
|1
|12
|Падерборн
|1
|0
|13
|Кельн
|1
|0
|14
|Хоффенхайм
|1
|0
|15
|Вердер Бремен
|1
|0
|16
|Майнц 05
|1
|0
|17
|Аугсбург
|1
|0
|18
|Унион Берлин
|1
|0