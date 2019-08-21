Рибери поделился впечатлениями от перехода в "Фиорентину"

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Рибери поделился впечатлениями от перехода в "Фиорентину"

Новичок "Фиорентины" Франк Рибери рассказал, что думает о своем переходе в итальянский клуб. Об этом он написал в своем твиттере.

"Фиорентина" - новая глава в моей жизни и жизни моей семьи. Я рад подписать контракт с этим клубом в таком прекрасном городе. Очень жду начала сезона, хочу познакомится с новыми партнерами по команде и болельщиками", - сказал Рибери.

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" предложила 36-летнему французу двухлетнее соглашение с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

Напомним, этим летом футболист покинул "Баварию" и стал свободным агентом.

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