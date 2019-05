Рибери покинет "Баварию" летом

Французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери покинет команду летом, сообщает официальный сайт клуба.

Летом у футболиста завершится контракт с мюнхенским клубом и стороны приняли решение не продлевать соглашение.

"Переход в "Баварию" стал для меня воплощением мечты. Нам будет непросто прощаться, но не стоит забывать того, чего мы добились вместе, а мы выиграли более 20 титулов", - заявил Рибери.

