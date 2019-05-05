Рибери покинет "Баварию" летом
Французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери покинет команду летом, сообщает официальный сайт клуба.
Летом у футболиста завершится контракт с мюнхенским клубом и стороны приняли решение не продлевать соглашение.
"Переход в "Баварию" стал для меня воплощением мечты. Нам будет непросто прощаться, но не стоит забывать того, чего мы добились вместе, а мы выиграли более 20 титулов", - заявил Рибери.
️ @FranckRibery will not extend his contract with #FCBayern, and will leave this summer.— FC Bayern English (@FCBayernEN) 5 мая 2019 г.
Thank you for everything, Franck. ❤️#MiaSanMia, forever pic.twitter.com/QNOwpFJ9tF
36-летний Рибери перешел в "Баварию" летом 2007 года из "Марселя" за 30 миллионов евро. В составе клуба из Мюнхена французский хавбек 8 раз становился чемпионом Германии, 5 раз выиграл Кубок Германии, 4 раза - Суперкубок Германии, а также по одному разу Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|74
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|6
|Вольфсбург
|32
|52
|7
|Хоффенхайм
|32
|51
|8
|Байер Леверкузен
|31
|51
|9
|Вердер Бремен
|32
|47
|10
|Герта
|32
|40
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
|18