Рибери покинет "Баварию" летом

Французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери покинет команду летом, сообщает официальный сайт клуба.

Летом у футболиста завершится контракт с мюнхенским клубом и стороны приняли решение не продлевать соглашение.

"Переход в "Баварию" стал для меня воплощением мечты. Нам будет непросто прощаться, но не стоит забывать того, чего мы добились вместе, а мы выиграли более 20 титулов", - заявил Рибери.

36-летний Рибери перешел в "Баварию" летом 2007 года из "Марселя" за 30 миллионов евро. В составе клуба из Мюнхена французский хавбек 8 раз становился чемпионом Германии, 5 раз выиграл Кубок Германии, 4 раза - Суперкубок Германии, а также по одному разу Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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