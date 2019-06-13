Рибери получил предложение из АПЛ

Экс-игрок "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Kicker, подписать 36-летнего француза желает "Шеффилд Юнайтед", который будет играть в АПЛ в сезоне 2019/20. Рибери в настоящее время является свободным агентом, однако его реакция на полученное предложение неизвестна.

Рибери с 2007 по 2019 год выступал за "Баварию". За это время он провел 406 матчей, в которых забил 116 голов и отдал 129 ассистов.

В составе мюнхенского клуба Рибери завоевал 24 трофея.

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