Рибери получил предложение из АПЛ
Экс-игрок "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в АПЛ.
По сведениям Kicker, подписать 36-летнего француза желает "Шеффилд Юнайтед", который будет играть в АПЛ в сезоне 2019/20. Рибери в настоящее время является свободным агентом, однако его реакция на полученное предложение неизвестна.
Рибери с 2007 по 2019 год выступал за "Баварию". За это время он провел 406 матчей, в которых забил 116 голов и отдал 129 ассистов.
В составе мюнхенского клуба Рибери завоевал 24 трофея.
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|Челси
|38
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|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|52
|11
|Уотфорд
|38
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|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|Бернли
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|16
|Саутгемптон
|38
|39
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|38
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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|26
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|Хаддерсфилд Таун
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|16