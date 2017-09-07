Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери получил предложения из Китая и Катара, но футболиста не интересуют такие варианты развития карьеры.

"У меня были предложения из Китая и Катара, но пока я в надлежащем состоянии, меня они не интересуют. Естественно, деньги важны, поскольку играют определённую роль для приятной жизни. Тем не менее они никогда не будут на первом месте, и я никогда не перейду из-за них в другой клуб", - сказал он.

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