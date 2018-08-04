Рибери попрощался с Видалем

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Рибери попрощался с Видалем

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери попрощался с Артуро Видалем, который перешел в "Барселону".

"Брат, ты даже не представляешь, как я буду скучать по тебе! Для меня ты лучший - человек принципа и ценностей. Я очень горжусь, что выступал с тобой в одном клубе! Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Ты - воин, а это редкость в нашей профессии" - написал Рибери в своем твиттере.

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