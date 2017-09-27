Рибери: "Постараемся забить много голов в ворота ПСЖ"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери высказался о предстоящем матче своей команды в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

" Нет сомнений в том, что мы сделаем все, чтобы забить много голов. Мы хотим победить, мы хотим, взять три очка. Мы не должны испытывать страха, потому что мы - качественная команда. Нет никаких сомнений в том, что мы можем победить ПСЖ. Но ничья также будет хорошим результатом ", - цитирует 34-летнего хавбека football.fr.

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