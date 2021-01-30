Рибери повторил достижение Роналду и Месси

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Рибери повторил достижение Роналду и Месси

Вингер "Фиорентины" Франк Рибери стал пятым игроком, забивавшим в 17 сезонах подряд в топ-5 европейских лигах.

Французскому ветерану удалось отличиться во вчерашнем матче с "Торино" (1:1). Это его первый гол в текущем розыгрыше Серии А.

Как сообщает Opta, 37-летний Рибери повторил достижение, которое ранее покорялось только четырём футболистам.

Это Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал") и Хоакин Санчес ("Бетис").

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