Рибери повторил достижение Роналду и Месси
Вингер "Фиорентины" Франк Рибери стал пятым игроком, забивавшим в 17 сезонах подряд в топ-5 европейских лигах.
Французскому ветерану удалось отличиться во вчерашнем матче с "Торино" (1:1). Это его первый гол в текущем розыгрыше Серии А.
Как сообщает Opta, 37-летний Рибери повторил достижение, которое ранее покорялось только четырём футболистам.
Это Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал") и Хоакин Санчес ("Бетис").
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