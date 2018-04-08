Рибери повторил рекорд Бундеслиги по количеству чемпионских титулов



Французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери стал чемпионом Германии в восьмой раз.

Футболист повторил рекорд Бундеслиги по числу чемпионских титулов и сравнялся по этому показателю с бывшими игроками "Баварии" Оливером Каном, Филиппом Ламом, Мехметом Шоллем и Бастианом Швайнштайгером.

Стоит отметить, что контракт 34-летнего Рибери с мюнхенцами истекает летом и стороны пока не договорились о его продлении.

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