Рибери прилетел в Англию на матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"

Теги бавария мюнхенливерпульфранк рибери

Рибери прилетел в Англию на матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"

Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери прилетел в Англию, где его команда готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", сообщает Goal.com.

Напомним, что 35-летний француз не смог отправиться на Туманный Альбион вовремя из-за того, что его жена родила ребёнка.

Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

В текущем сезоне Рибери провёл за "Рекордмастер" 25 игр, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Бавария" теряет ещё одного основного игрока в преддверии битвы с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru

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