Рибери прилетел в Англию на матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери прилетел в Англию, где его команда готовится к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", сообщает Goal.com.
Напомним, что 35-летний француз не смог отправиться на Туманный Альбион вовремя из-за того, что его жена родила ребёнка.
Матч "Ливерпуль" - "Бавария" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.
В текущем сезоне Рибери провёл за "Рекордмастер" 25 игр, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Бавария" теряет ещё одного основного игрока в преддверии битвы с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|22
|48
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Байер Леверкузен
|22
|36
|6
|Вольфсбург
|22
|35
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Герта
|22
|32
|10
|Вердер Бремен
|22
|31
|11
|Майнц 05
|22
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|25
|13
|Фрайбург
|22
|24
|14
|Шальке
|22
|23
|15
|Аугсбург
|22
|18
|16
|Штутгарт
|22
|15
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12