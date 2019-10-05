Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре

Вингер "Фиорентины" Франк Рибери получил первую индивидуальную награду в футболке новой команды.

36-летнего француза признали лучшим игроком итальянской Серии А по итогам сентября.

В прошлом месяце звёздный ветеран сыграл за "фиалок" 5 матчей в чемпионате, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Напомним, что летом Рибери присоединился к "Фиорентине" на правах свободного агента и заключил с клубом двухлетний контракт.

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