Рибери продлил соглашение с "Баварией"

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Рибери продлил соглашение с "Баварией"

"Бавария" продлила контракт с вингером Франком Рибери.

Сообщается, что новое соглашение рассчитано до лета 2019 года. Предыдущий договор истекал по окончанию сезона.

Стоит отметить, что Рибери сообщил о продлении контракта в своем Instagram, однако позже удалил пост.

В текущем сезоне Рибери провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

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