Рибери продолжит карьеру в Азии
Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери решил принять предложение одного из арабских клубов, сообщает Bild.
По сведениям издания, 36-летний француз продолжит карьеру в Саудовской Аравии или Катаре.
Ранее СМИ писали об интересе к ветерану со стороны "Ливерпуля", "Арсенала", "Фиорентины", "Монако" и "Айнтрахта".
Рибери этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года. Сейчас он является свободным агентом.
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