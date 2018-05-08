Рибери прокомментировал продление контракта с "Баварией"

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Рибери прокомментировал продление контракта с "Баварией"

Вингер "Баварии" Франк Рибери прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом.

"Я очень счастлив. Вы долго меня знаете, и я в "Баварии" уже очень давно. Я всегда говорил, что хочу здесь завершить свою карьеру. Это положительный момент и для меня, и для "Баварии". Это здорово. Мы хорошо работаем вместе, я надеюсь, что следующий сезон будет отличным и мы сможем выиграть Лигу Чемпионов с небольшой долей удачи" - цитирует 35-летнего француза официальный сайт клуба.

Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, сыграл 385 матчей, забил 117 голов и сделал 179 ассистов. | http://soccernews.ru

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