Рибери пропустит от двух до трёх месяцев

Стали известны сроки восстановления вингера мюнхенской "Баварии" Франка Рибери.

Как сообщает Bild, 34-летний француз пропустит от двух до трёх месяцев из-за разрыва наружной коллатеральной связки колена. При этом операция футболисту не потребуется.

В этом сезоне Рибери сыграл за "Баварию" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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