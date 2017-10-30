Рибери рассказал, где бы он хотел завершить карьеру

Теги бавария мюнхенфранк рибери

Рибери рассказал, где бы он хотел завершить карьеру

Игрок "Баварии" Франк Рибери хочет до конца карьеры выступать за мюнхенский клуб.

"Если это возможно, я бы хотел завершить карьеру в "Баварии" - приводит слова Рибери Get German Football News.

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