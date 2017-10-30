Рибери рассказал, где бы он хотел завершить карьеру

Игрок "Баварии" Франк Рибери хочет до конца карьеры выступать за мюнхенский клуб.

"Если это возможно, я бы хотел завершить карьеру в "Баварии" - приводит слова Рибери Get German Football News.

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