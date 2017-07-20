Рибери рассказал о своём отношении к Карло Анчелотти

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Рибери рассказал о своём отношении к Карло Анчелотти

Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери рассказал о своём отношении к главному тренеру команды Карло Анчелотти.

"Очень хорошо, что я могу открыто высказать всё тренеру. У меня хорошие отношения с Анчелотти. Мы с ним много разговаривали. У него доброе сердце. Карло в хороших отношениях с игроками, он всегда расслаблен и настроен позитивно. В плане менталитета Анчелотти и Хайнкес почти одинаковы" - приводит слова француза Sport Bild.

Стоит отметить, что за последний год СМИ неоднократно сообщали о конфликтах между Рибери и Анчелотти.

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