Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери рассказал о своем повреждении, которое он получил в игре с "Гертой" (2:2).

Впереди у футболиста медицинское обследование, по итогам которого будет установлен точный диагноз.

"У меня сильные боли. Кажется, это повреждение наружной коллатеральной связки колена. Нам еще надо дождаться результатов обследования. Очень надеюсь, повреждение не будет более серьезным", - сказал он.

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