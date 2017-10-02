Рибери рассказал о своем повреждении
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери рассказал о своем повреждении, которое он получил в игре с "Гертой" (2:2).
Впереди у футболиста медицинское обследование, по итогам которого будет установлен точный диагноз.
"У меня сильные боли. Кажется, это повреждение наружной коллатеральной связки колена. Нам еще надо дождаться результатов обследования. Очень надеюсь, повреждение не будет более серьезным", - сказал он.
Читайте: "Бавария" теряет Рибери | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|7
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|Бавария Мюнхен
|7
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|3
|Хоффенхайм
|7
|14
|4
|Ганновер 96
|7
|12
|5
|Аугсбург
|7
|11
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|11
|7
|РБ Лейпциг
|6
|10
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|10
|9
|Шальке
|7
|10
|10
|Герта
|7
|9
|11
|Байер Леверкузен
|7
|8
|12
|Вольфсбург
|7
|7
|13
|Майнц 05
|7
|7
|14
|Штутгарт
|7
|7
|15
|Фрайбург
|7
|7
|16
|Гамбург
|7
|7
|17
|Вердер Бремен
|7
|4
|18
|Кельн
|6
|1