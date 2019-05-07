Рибери рассказал о своих планах после ухода из "Баварии"

Теги бавария мюнхенфранк рибери

Рибери рассказал о своих планах после ухода из "Баварии"
Французский полузащитник Франк Рибери заявил, что он не собирается завершать карьеру после ухода из "Баварии".

"У меня есть несколько вариантов, но пока равно говорить о том, где я буду играть. Я поиграю еще год или два, а затем вернусь в "Баварию". Мы уже обсудили это с руководством мюнхенского клуба", - приводит слова Рибери Goal.

Напомним, что у французского хавбека летом завершается контракт с "Баварией" и он перейдет в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Рибери провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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