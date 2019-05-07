Рибери рассказал о своих планах после ухода из "Баварии"
Французский полузащитник Франк Рибери заявил, что он не собирается завершать карьеру после ухода из "Баварии".
"У меня есть несколько вариантов, но пока равно говорить о том, где я буду играть. Я поиграю еще год или два, а затем вернусь в "Баварию". Мы уже обсудили это с руководством мюнхенского клуба", - приводит слова Рибери Goal.
Напомним, что у французского хавбека летом завершается контракт с "Баварией" и он перейдет в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 35-летний Рибери провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|74
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|54
|5
|Байер Леверкузен
|32
|54
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|7
|Вольфсбург
|32
|52
|8
|Хоффенхайм
|32
|51
|9
|Вердер Бремен
|32
|47
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|41
|11
|Герта
|32
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|32
|33
|14
|Аугсбург
|32
|32
|15
|Шальке
|32
|31
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
|18