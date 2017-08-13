Рибери развязал шнурки женщине арбитру, а потом "положил" со штрафного

Теги франк риберибавария мюнхен

Рибери развязал шнурки женщине арбитру, а потом "положил" со штрафного

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери отлично проводил время во время матча на Кубок Германии против "Хемницера".

Французский полузащитник перед исполнением штрафного развязал шнурки женщине арбитру, которая с юмором отреагировала на шалости Франка. Рибери избежал наказания, после чего положил гол со стандарта.

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