Рибери, Роббен и Левандовски в основе "Баварии" на матч с "Айнтрахтом"

Теги бавария мюнхенайнтрахт франкфурт

Рибери, Роббен и Левандовски в основе "Баварии" на матч с "Айнтрахтом"

Стали известны стартовые составы "Айнтрахта" и "Бавария" на матч за Суперкубок Германии.

"Айнтрахт": Реннов, Абраам, Хасебе, Сальседо, Да Коста, Торро, де Гузман, Виллемс, Гачинович, Фабиан, Алле.

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Хави Мартинес, Мюллер, Тиагу Алькантара, Роббен, Левандовски, Рибери.

Матч начнется в 21.30 по московскому времени.

Стоит отметить, что главный тренер "Баварии" Нико Ковач в прошлом сезоне тренировал "Айнтрахт".

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