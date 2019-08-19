Рибери сделал выбор между "Локомотивом" и "Фиорентиной"

Теги локомотив москвафиорентинафранк рибери

Рибери сделал выбор между "Локомотивом" и "Фиорентиной"

Французский вингер Франк Рибери определился со своим следующим клубом.

Как сообщает Football Italia, 36-летний футболист предпочел продолжить карьеру в "Фиорентине". Напомним, что ранее игрок вел переговоры с "Локомотивом".

По информации ресурса, на выбор Рибери повлияла его семья, которая посоветовала ему попробовать свои силы в Италии.

За свою карьеру Рибери играл в "Баварии", "Марселе", "Галатасарае", "Метце", "Бресте", "Алесе" и "Булоне".

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