Рибери серьезно наказан за конфликт с лайнсменом в матче Серии А



Французский полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери дисквалифицирован на три матча итальянской Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист наказан из-за конфликта с боковым арбитром Маттео Пассери после окончания матча 9-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (1:2). Рибери был недоволен работой рефери и дважды толкнул его.

В следствие наказания, Рибери пропустит матчи с "Сассуоло", "Пармой" и "Кальяри".

36-летний хавбек перешел в "Фиорентину" минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Рибери провел за флорентийский клуб девять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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