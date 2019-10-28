Рибери серьезно наказан за конфликт с лайнсменом в матче Серии А
Французский полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери дисквалифицирован на три матча итальянской Серии А, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, футболист наказан из-за конфликта с боковым арбитром Маттео Пассери после окончания матча 9-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (1:2). Рибери был недоволен работой рефери и дважды толкнул его.
В следствие наказания, Рибери пропустит матчи с "Сассуоло", "Пармой" и "Кальяри".
36-летний хавбек перешел в "Фиорентину" минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Рибери провел за флорентийский клуб девять матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Рибери о своем внешнем виде в FIFA 20: "Кто этот парень?". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пожар возле стадиона московского "Спартака" потушен
-
Жардим хочет прибегнуть к ротации в матче Кубка с "Марселем"
-
"Ливерпуль" начал матч с -1, но и в таких условиях придушил невнятный "Тоттенхэм": разбираем центральный матч 10 тура АПЛ
-
"Ювентус" подписал двухлетний контракт с Coca-Cola
-
"Анжи" уволило главного тренера Брамина
Лента новостей
-
Российские топ-клубы рассказали, как питаются футболисты после матчей
-
Рибери серьезно наказан за конфликт с лайнсменом в матче Серии А
-
1
Роналду рассказал, в каких матчах ему нравится принимать участие
-
Реднапп попал в больницу по неожиданной причине
-
Жирков высказался о предстоящем матче с ЦСКА
-
1
Пожар возле стадиона московского "Спартака" потушен
-
Жардим хочет прибегнуть к ротации в матче Кубка с "Марселем"
-
Семак: "Отдых для Дзюбы на матч с "Томью"? Никому отдых предоставлен не будет"
-
Оскорбивший Слуцкого Базур прокомментировал возвращение в "Витесс"
-
2
Гвардиола рассказал о первом впечатлении о Месси
-
Глава РПЛ Прядкин получил орден от Путина
-
"Ливерпуль" начал матч с -1, но и в таких условиях придушил невнятный "Тоттенхэм": разбираем центральный матч 10 тура АПЛ
-
"Ювентус" подписал двухлетний контракт с Coca-Cola
-
В "Спартаке" прокомментировали пожар у стадиона клуба
-
Возле стадиона "Спартака" начался пожар
-
"Анжи" уволило главного тренера Брамина
-
Рибери извинился за толчок арбитра
-
Хохлов опроверг информацию о том, что он может возглавить "Ротор"
-
Итальянский журналист опроверг информацию СМИ, заявивших, что Роналду выиграл "Золотой мяч"
-
5
СМИ: France Football вручит "Золотой мяч" Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
|23
|2
|Интер Милан
|9
|22
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|9
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Торино
|9
|11
|12
|Милан
|9
|10
|13
|Удинезе
|9
|10
|14
|Сассуоло
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|8
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4