Рибери: "Севилья" показала очень хороший футбол"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери доволен победой над "Севильей" (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что по ходу матча немцы проигрывали 0:1.

"Мы хорошо начали, но после первых десяти минут были уже плохо организованы. Мы плохо играли в атаке. Во время перерыва тренер сказал нам об этом. Во втором тайме мы показали действительно хорошую игру. Важно, что мы победили в Севилье. "Севилья" показала очень хороший футбол. Но после 0:1 мы показали хорошую реакцию. Мы должны продолжать в том же духе. В Лиге чемпионов нельзя допускать ошибки. Мы не имеем права думать, что уже вышли в полуфинал. | soccernews.ru