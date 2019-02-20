Рибери сыграл юбилейный матч в составе "Баварии"

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Рибери сыграл юбилейный матч в составе "Баварии"

Вингер "Баварии" Франк Рибери принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", выйдя на замену на 81-й минуте.

Как сообщает Opta, эта игра стала для 35-летнего француза сотой в составе мюнхенской команды в еврокубковых турнирах.

Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, за этот период он сыграл 413 матчей, забил 122 гола и сделал 180 ассистов.

Летом контракт ветерана с немецким клубом истечёт и он станет свободным агентом.

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